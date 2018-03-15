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Премьер-министр Словении объявил о своей отставке
15.03.2018 07:46
Премьер-министр Словении Миро Церар решил покинуть свой пост после постановления Верховного суда Словении, которое отменяет результаты референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер – Дивача. Он отметил, что уже известил о своем решении президента страны Борута Пахора.Церар решил покинуть свой пост после постановления Верховного суда Словении, которое отменяет результаты референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер – Дивача.Глава правительства назвал постановление суда "переломным моментом". По его словам, таким образом нанесли удар те, что хочет остановить развитие Словении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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