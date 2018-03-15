Полный текст речи премьер-министра Великобритании

Прежде только, позвольте мне от имени всей палаты вновь отдать должное храбрости и профессионализму всех служб экстренной помощи, врачам, медсестрам и следственным группам, которые первыми отреагировали на этот ужасающий случай. А еще я хочу отдать должное стойкости и мужеству жителей Солсбери.

Министерство здравоохранения четко об этом заявило, и позвольте мне заверить вас в том, что опасность для здоровья населения низка. Правительство будет делать все возможное, чтобы помочь этому историческому городу полностью прийти в себя и восстановиться.

Господин спикер! В понедельник я заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного назначения «Новичок», которое было разработано в России.

Исходя из таких возможностей России, а также имея в виду, что русские уже давно по указанию государства занимаются убийствами, включая убийства бывших сотрудников разведки, считая такие действия правомерными и законными, правительство Соединенного Королевства сделало вывод, что Россия с большой долей вероятности несет ответственность за это безрассудное и отвратительное действие.

Есть только два приемлемых объяснения. Либо это был прямой акт российского государства против нашей страны, либо, что вполне вероятно, российское правительство утратило контроль за этим нервно-паралитическим отравляющим веществом, из-за чего оно попало в чужие руки.

Господин спикер, было бы правильно дать России возможность представить объяснения. Но их реакция продемонстрировала полнейшее пренебрежение к серьезности этих событий. Они не дали убедительных объяснений, указывающих на утрату контроля над своим нервно-паралитическим отравляющим веществом.

Никаких объяснений того, как это вещество было использовано в Британии; никаких объяснений того, почему Россия продолжает необъявленную программу по созданию химического оружия в нарушение норм международного права.

Вместо это они с сарказмом, презрением и полным пренебрежением отнеслись к применению отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Европе.

Поэтому, господин спикер, мы не можем сделать иного вывода, кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство Скрипаля и его дочери, а также в создании угрозы жизни другим британским гражданам в Солсбери, включая сержанта полиции Ника Бейли.

Это представляет собой незаконное применение силы российским государством против Соединенного Королевства. Как я сказала в понедельник, это произошло на фоне продолжающейся российской агрессии по всей Европе и за ее пределами. Следовательно, мы должны дать этому мощный и полный отпор, не считая тех действий, которые мы уже предприняли после убийства Литвиненко, чтобы остановить агрессию России.

Как показала проведенная в понедельник в этой палате дискуссия, нам крайне важно объединиться с нашими союзниками, чтобы защитить нашу безопасность, отстоять наши ценности и подать четкий сигнал тем, кто стремится их подорвать.

Этим утром я провела еще одно заседание Совета национальной безопасности, где мы согласовали…ближайшие действия по демонтажу российской шпионской сети в Великобритании…срочную работу по выработке новых полномочий для противодействия всем формам деятельности враждебного государства и по обеспечению того, чтобы люди, стремящиеся осуществлять такую деятельность, не могли въехать в Британию…и дополнительные меры по приостановке всех запланированных контактов на высоком уровне между Соединенным Королевством и Российской Федерацией.

Позвольте начать с незамедлительных действий. Господин спикер, эта палата помнит, что после убийства Литвиненко Британия выдворила четырех дипломатов. Действуя в соответствии с Венской конвенцией, Соединенное Королевство на этот раз выдворит 23 российских дипломата, которые опознаны как тайные сотрудники разведки.

У них есть только одна неделя на сборы и отъезд. Это самое крупное выдворение за 30 с лишним лет, и оно является отражением того, что российское государство уже не в первый раз выступает против нашей страны. Благодаря высылке этих людей мы на долгие годы существенно ослабим разведывательные возможности русских в Британии. А если они попытаются восстановить эти возможности, мы им воспрепятствуем.

Во-вторых, мы в срочном порядке выработаем предложения по новым законодательным полномочиям, чтобы усилить нашу защиту от всех форм враждебной государственной деятельности. Мы введем дополнительное и конкретно ориентированное право удерживать на британской границе тех, кого подозревают в такой враждебной государственной деятельности.

Данное полномочие сегодня действует лишь в отношении тех, кого подозревают в терроризме. Я попросила министра внутренних дел подумать о том, есть ли необходимость в новых контрразведывательных мерах, чтобы пресечь весь спектр враждебной деятельности иностранных агентов в нашей стране.

Господин спикер, как я отметила в понедельник, мы также внесем правительственную поправку в закон о санкциях, чтобы усилить наши полномочия по введению санкций в ответ на нарушения прав человека. Поступив таким образом, мы примем участие в международной деятельности по наказанию всех тех, кто несет ответственность за злоупотребления типа тех, от которых пострадал Сергей Магнитский. И я надеюсь, что все изложенные мною сегодня меры найдут поддержку у всех партий.

Господин спикер, мы также будем в полной мере использовать имеющиеся у нас полномочия для более эффективного отслеживания намерений приезжающих в Соединенное Королевство людей, которые могут заниматься деятельностью, создающей угрозу безопасности Британии и наших союзников.

Мы усилим проверки частных рейсов, грузов и таможенный контроль. Мы будем замораживать активы российского государства, получив доказательства того, что они могут быть использованы для создания угрозы жизни и имуществу жителей и граждан Британии.

Действуя под руководством Национального агентства по борьбе с преступностью, мы будем использовать все возможности британских органов правопорядка против серьезных преступников и коррумпированной элиты. В нашей стране нет места этим людям и их деньгам.

Господин спикер, позвольте предельно ясно заявить вот о чем. Наш ответ должен быть жестким и эффективным, но в то же время, мы должны хранить верность нашим ценностям, будучи либеральной демократией, которая верит во власть закона. Для многих русских Британия стала домом, они соблюдают наши законы и вносят важный вклад в процветание нашей страны, что мы должны всячески приветствовать. Но тем, кто хочет причинить нам вред, я скажу просто: вам здесь не рады.

Господин председатель, позвольте мне обратиться к теме наших двусторонних отношений. Как я говорила в понедельник, в отношении России мы придерживались очень простой позиции: сотрудничай, но остерегайся. И я продолжаю думать, что полное прекращение диалога между Великобританией и Российской федерацией не входит в наши государственные интересы.

Однако после этой ужасающей агрессии против нашей страны эти отношения не могут оставаться прежними. Поэтому мы приостановим все запланированные двусторонние контакты между Великобританией и Российской федерацией на высшем уровне.

В рамках этих мер мы отзываем приглашение министру иностранных дел России Лаврову нанести ответный визит в Великобританию… и подтверждаем, что на Чемпионате мира по футболу, который будет проводиться этим летом в России, не будет ни министров, ни членов британской королевской семьи.

Наконец, господин председатель, мы разместим целый спектр инструментов только объема нашего аппарата государственной безопасности, чтобы оказать сопротивление угрозам враждебных действий со стороны другого государства. Поскольку я уже представила сегодня некоторые меры, все члены парламента поймут, что часть из них не подлежит публичному разглашению по причинам государственной безопасности.

И, разумеется, есть и другие меры, которые мы готовы применить в любое время в случае дальнейших провокаций со стороны России.

Господин председатель, ни одна из принимаемых нами мер не направлена на нанесение ущерба законной деятельности или на предотвращение контактов между населением наших стран. Мы не находимся в конфликте с российским народом, который осуществил множество великих достижений на протяжении своей истории.

Многие из нас смотрели на постсоветскую Россию с надеждой. Мы стремились к улучшению отношений, и следовательно печально, что президент Путин предпочел действовать таким образом. Но мы не будем терпеть исходящую со стороны России угрозу для жизни британского народа и других народов, проживающих на британской земле. Мы также не будем терпеть столь откровенного нарушения Россией международных обязательств.

Господин Председатель, как я говорила в понедельник, Великобритания — не единственное государство, готовое противостоять агрессии со стороны России.

В последние 24 часа я говорила с президентом Трампом, канцлером Меркель и президентом Макроном. Мы договорились о том, что будем тесно сотрудничать в противодействии этой варварской агрессии и координировать наши силы, чтобы защитить правила, основанные на международном порядке, который Россия стремится подорвать. В ближайшее время я поговорю также с другими нашими союзниками и партнерами. И я с радостью принимаю слова поддержки от НАТО и от наших партнеров во всем Европейском союзе и за его пределами.

Позже сегодня в Нью-Йорке Совет безопасности ООН проведет открытые консультации, где мы будем настаивать на жестком международном ответе на совершенные действия.

Мы также оповестили Организацию по запрещению химического оружия об использовании Россией нервно-паралитического вещества. Мы сотрудничаем с полицией, чтобы ОЗХО могла независимо подтвердить наш анализ.

Господин председатель, в Солсбери состоялось не просто покушение на убийство и не просто акт агрессии против Великобритании. Это нарушение запрета на использование химического оружия. Это нарушение основанной на правилах системы, от которой зависим мы и наши международные партнеры. Мы будем сотрудничать с нашими партнерами и союзниками, чтобы противостоять таким действиям, где бы они ни угрожали нашей безопасности, как в нашей стране, так и за ее пределами.

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