Украина всеми способами пытается затянуть выполнение договоренностей о разведении сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе. Об этом заявили представители т.н. "ДНР" и "ЛНР.

Как заявила представитель "ДНР" в контактной группе, глава "МИД" Наталья Никонорова, "сегодняшнее высказывание главы МИД Украины свидетельствует о том, что представители Киева или не удосужились ознакомиться с теми условиями, на которых стороны договорились осуществлять устранение нарушений по разведению на пилотных участках "Петровское-Богдановка" и "Золотое", или же умышленно срывают выполнение данных договоренностей.

По ее словам, на встрече в Минске 1 октября было оговорено и зафиксировано координаторами от ОБСЕ, что подготовка к разведению сил в районе Золотого и Петровского должна начаться 7 октября с передачи данных о местонахождении сил сторон конфликта.

"С нашей стороны данное обязательство уже выполнено. А вот Киев, вместо того чтобы следовать плану-графику, решил заполнить медиапространство совершенно деструктивными заявлениями о якобы обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения семи дней тишины. При этом украинские дипломаты то ли умышленно, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках", - сказала Никонорова.

Она добавила, что таким образом Киев применяет тактику предыдущей власти "всеми способами затягивать исполнение своих обязательств по достигнутым в Минске договоренностям".

Также в "ЛНР" заявили, что "не видят препятствий для разведения войск у населенного пункта Золотое на Донбассе".

По словам представителя "народной милиции ЛНР" Ивана Филипоненко, возобновление процесса реализации минских соглашений в части разведения сил и средств на участке остается возможным. Он также сообщил, что власти "ЛНР" передали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ всю необходимую информацию для разведения войск со стороны Луганска.

Филипоненко уточнил, что согласно утвержденному плану, представительство "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проводит мероприятия для обеспечения безопасного доступа на участок представителей ОБСЕ, которые будут осуществлять контроль за разведением сил в районе Золотого.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль имеет определенное влияние в так называемых республиках Донбасса, но гарантировать отвод войск не может. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Москва не может поручиться за вывод войск, потому что не является стороной конфликта.

"Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, непременно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта. Кремль не является стороной конфликта", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, может ли российская сторона гарантировать отвод войск от линии соприкосновения.

Пресс-секретарь Путина обратил особое внимание на то, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий".

"Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время и которые положены на бумагу, и под которым стоят подписи четырех лидеров, чтобы все эти мероприятия выполнялись", - заключил он.

Напомним, вооруженные силы Украины и т.н. республик Донбасса должны были сегодня начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако из-за демарша националистов его отсрочили минимум на неделю.

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