Режиссер "Киборгов" Ахтем Сеитаблаев отметил, что своей работой хотел рассказать, что мир сейчас является свидетелем "рождения новой украинской нации". "Киборгов" показали в Конгрессе США Фото: Axtem Seitablaiev / Facebook Перед показом режиссер ленты Ахтем Сеитаблаев отметил, что своей работой хотел рассказать, что мир сейчас является свидетелем "рождения новой украинской нации"."Наша цель – рассказать о том, что там, в Украине, живут такие же люди, которые хотят таких же фундаментальных человеческих ценностей, к чему стремятся люди по всему миру – верховенства права, собственного достоинства, свободы, попытки построить такую страну, где будут мечтать жить наши дети", – рассказал Сеитаблаев.Продюсер "Киборгов" Иванна Дядюра заявила, что западный зритель сможет увидеть, что события в Украине – "цивилизационный выбор", а не гражданская война, как пытается это показать российская пропаганда.19 марта фильм покажут в Европарламенте в Брюсселе.Премьера "Киборгов" состоялась 7 декабря 2017 года. Фильм стал абсолютным украинским рекордсменом в отечественном прокате за весь период независимости Украины – его посмотрели больше 310 тыс. зрителей, сборы превысили 22 млн грн.Украинские военные, которых называли киборгами, защищали донецкий аэропорт в течение 242 дней до 22 января 2015 года. В ходе сражений были полностью разрушены все здания аэропорта, оба терминала и башня управления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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