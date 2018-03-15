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Фильм "Киборги" показали в Конгрессе США
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15.03.2018 08:50
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Режиссер "Киборгов" Ахтем Сеитаблаев отметил, что своей работой
хотел рассказать, что мир сейчас является свидетелем "рождения
новой украинской нации". "Киборгов" показали в Конгрессе США Фото:
Axtem Seitablaiev / Facebook Перед показом режиссер ленты Ахтем
Сеитаблаев отметил, что своей работой хотел рассказать, что
мир сейчас является свидетелем "рождения новой украинской
нации"."Наша цель – рассказать о том, что там, в Украине,
живут такие же люди, которые хотят таких же фундаментальных
человеческих ценностей, к чему стремятся люди по всему миру –
верховенства права, собственного достоинства, свободы, попытки
построить такую страну, где будут мечтать жить наши дети", –
рассказал Сеитаблаев.Продюсер "Киборгов" Иванна Дядюра заявила, что
западный зритель сможет увидеть, что события в Украине –
"цивилизационный выбор", а не гражданская война, как пытается это
показать российская пропаганда.19 марта фильм покажут в
Европарламенте в Брюсселе.Премьера "Киборгов" состоялась 7 декабря
2017 года. Фильм стал абсолютным украинским
рекордсменом в отечественном прокате за весь период
независимости Украины – его посмотрели больше 310 тыс.
зрителей, сборы превысили 22 млн грн.Украинские военные, которых
называли киборгами, защищали донецкий аэропорт в течение 242
дней до 22 января 2015 года. В ходе сражений были
полностью разрушены все здания аэропорта, оба
терминала и башня управления.
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