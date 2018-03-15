Сводка Новостей
- Перед очередным морозом и снегопадом в Нафтогазе похвастались запасами газа
- В Киеве неизвестный бросил взрывчатку в полицейских
- В Кропивницком из-за долгов без тепла остались 75 домов, четыре детсада и две школы – ГСЧС
- В результате взрыва в Пакистане девять человек погибли, 20 получили ранения
- "Прощавай" опять отменяется: Нафтогаз идёт на переговоры с Газпромом
|В результате взрыва в Пакистане девять человек погибли, 20 получили ранения
|15.03.2018 09:06
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