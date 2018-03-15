Работу четырех котелен в Кропивницком, которые были отключены 14
марта из-за долгов, планируют восстановить 15 марта, сообщила
пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В
Кропивницком десятки домов остаются без тепла Фото: Татьяна
Ткаченко / Gordonua.com Отмечается, что 14 марта из-за долгов от
тепла были отключены шесть котелен, которые подавали тепло в 132
многоэтажных дома, пять детсадов и две школы (около 15 тыс.
абонентов).К вечеру 14 марта работу двух котелен восстановили, а
еще четыре планируют подключить 15 марта.
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