В результате детонации взрывного устройства на проспекте
Маяковского в Киеве был поврежден полицейский автомобиль,
полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.
Предположительно, в полицейских бросили гранату Фото: espreso.tv
Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошел случай."В
результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский
автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также
разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного
транспорта", – говорится в сообщении.По предварительным данным,
полицейские серьезно не пострадали.Телеканал отмечает, что на месте
происшествия находился мужчина в наручниках, который, вероятно, и
напал на правоохранителей.
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