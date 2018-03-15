Украина имеет довольно газа для покрытия нужд населения в период ожидаемых холодов, идут стабильные поставки газа из Европы и в подземных хранилищах довольно этого энергоресурса, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на требование РИА Новости.

По прогнозу Гидрометцентра Украины, в ближайшее время в стране вновь ожидается похолодание, в выходные температура опустится до минус 11 градусов ночью. В понедельник прогнозируется минус 13 ночью.

"На сегодня для нужд населения "Нафтогаз" использует запасы газа из ПХГ, в которых находится 9 миллиардов кубов, что почти на 1 миллиард кубов больше, чем в прошлом году, газ собственной добычи и импортирует газ из европейского направления.

Газа из этих источников довольно для покрытия нужд населения в период холодов. При этом "Нафтогаз" выступает за эффективное использование энергоносителей и благодарен украинцам за то, что они присоединились к инициативе "прикрути", — говорится в сообщении компании в четверг.

Компания также снова подтвердила, что готова к работе без ограничений в период похолодания, и что поставки газа из Европы идут в стабильном режиме.

"Да, "Нафтогаз" готов к работе без ограничений в период похолодания в ближайшие дни. Надежные европейские компании поставляют газ в Украину во исполнение заключенных с ними контрактов", — говорится в сообщении.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, следовательно поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

"Нафтогаз" на фоне похолодания экстренно нарастил импорт газа из стран ЕС.

Позже глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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