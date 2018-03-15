В результате схода лавины 13 марта в горах Ивано-Франковской
области никто не пострадал, отметила пресс-служба Госслужбы Украины
по чрезвычайным ситуациям. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В Карпатах сошла лавина Фото: EPA С восточного
склона горы Брецкул (Ивано-Франковская область) обнаружено
схождение мокрой лавины объемом 210 м³. Дата схождения – 13
марта между 15.00 и 16.00", – говорится в сообщении.Убытков
лавина не нанесла, никто не пострадал.ГСЧС отмечает, что
снеголавинная опасность третьего уровня сохраняется на высокогорье
Карпат в Закарпатской области.13 марта ГСЧС предупреждала о
лавинной опасности в Карпатах.
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