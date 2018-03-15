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Гайтана о муже: Он сказал: "Давай будем вместе, давай делать детей, давай жить!"
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15.03.2018 09:54
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Певица Гайтана рассказала, что была знакома с Алексом Смартом,
ставшим ее мужем, 20 лет назад, но смутно об этом помнила. Гайтана
о Смарте: Это было как ветер, который влетел в мою жизнь. Я не
успела опомниться. Я уже не одна, у меня есть мужчина Фото:
gaitana_music / Instagram О том, как развивались отношения с
супругом, она рассказала в эыире программы "Перші Другі" на канале
Zik. "Это было как ветер, который влетел в мою жизнь. Я не
успела опомниться: я уже не одна, у меня есть мужчина. Мне
очень понравилось, что он взял на себя смелое решение и придал
смелости мне. Он сказал: "У тебя были 150 лет отношения, и толку от
них? Если мы любим друг друга, зачем тянуть? Чего ждать? Жизнь
одна. Давай будем вместе, давай делать детей, давай жить!" –
рассказала певица.Пара оформила отношения до рождения дочери
Сапфир-Николь, в 2017 году."Мы расписались, еще не зная, что я уже
ношу ребенка. Буквально через две недели после регистрации брака я
узнала, что у меня будет Николь", – отметила певица.Как рассказала
Гайтана, с Алексом Смартом они познакомились в студии
звукозаписи, хотя, как выяснилось, были знакомы 20 лет назад, когда
Смарт был гитаристом на замене. но исполнительница помнила его
смутно.По словам певицы, после отношений с продюсером Эдуардом
Климом она зарекалась, что больше никаких мужчин не
будет."Получилось так. Зарекаться никогда нельзя", – отметила
она.Рождение дочери изменило жизнь Гайтаны."Я стала рано вставать.
Но теперь воспринимаю это как часть своей жизни. Я стала чаще
улыбаться, мне снятся светлые сны", – призналась
она.Гайтана родила первенца в начале июля 2017 года.В июне в
эфире программы "Світське життя" на
телеканале "1+1" певица сообщила, что вышла замуж еще в
прошлом году.
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