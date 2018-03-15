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Украина заняла 138-е место в рейтинге стран по уровню счастья
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15.03.2018 10:02
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Первые места в рейтинге стран по уровню счастья заняли Финляндия,
Дания, Норвегия, Исландия и Новая Зеландия. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Украина попала в топ-10 стран,
уровень счастья в которых снизился больше только с 2008–2010 годов
Фото: EPA В докладе, опубликованном 14 марта, говорится, что
Украина попала в топ-10 стран, уровень счастья в которых снизился
больше только с 2008–2010 годов. Значительное снижение
зафиксировано также в Йемене, Сирии, Малави и Венесуэле.Первые
места в рейтинге занимают Финляндия, Норвегия, Дания,
Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция,
Австралия. Последние – Ботсвана, Малави, Гаити, Либерия,
Сирия, Руанда, Йемен, Танзания, Южный Судан, Центральноафриканская
Республика и Бурунди. Всего в списке 156 стран.Украина заняла
седьмое место в рейтинге стран, наименее дружественных по
отношению к мигрантам. Выше расположились Египет, Ирак,
Беларусь, Греция, Польша и Турция.
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