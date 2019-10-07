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Печерский суд решает арестовывать или не арестовывать Пашинского
07.10.2019 15:48

В Печерском суде Киева 7 октября избирают меру пресечения экс-нардепу от "Народного фронта" Сергею Пашинскому, который в январе 2016 года подстрелил жителя области Вячеслава Химикуса.

Печерский суд решает арестовывать или не арестовывать Пашинского

Пашинский был одним из самых влиятельных депутатов предыдущего созыва Верховной Рады. Видимо, следовательно дело против него несколько раз останавливали - и даже признавали экс-нардепа потерпевшим. 

Но на прошлой неделе бывшему "фронтовику" вручили подозрение. Госбюро расследований будет требовать ареста Пашинского. 

Адвокат Сергея Пашинского Андрей Федур, который сегодня впервые принимает участие в рассмотрении этого дела, заявил, что прокурор нарушил требования закона и не предоставил стороне защиты документы по делу. И у него было законных трех часов на ознакомление. Поэтому адвокат не видит оснований для удовлетворения ходатайствования стороны обвинения.

В зале присутствует однопартиец Пашинского и прежний секретарь СНБО Александр Турчинов. 

 

 

 

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