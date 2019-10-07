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|Печерский суд решает арестовывать или не арестовывать Пашинского
|07.10.2019 15:48
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В Печерском суде Киева 7 октября избирают меру пресечения экс-нардепу от "Народного фронта" Сергею Пашинскому, который в январе 2016 года подстрелил жителя области Вячеслава Химикуса.
Пашинский был одним из самых влиятельных депутатов предыдущего созыва Верховной Рады. Видимо, следовательно дело против него несколько раз останавливали - и даже признавали экс-нардепа потерпевшим.
Но на прошлой неделе бывшему "фронтовику" вручили подозрение. Госбюро расследований будет требовать ареста Пашинского.
Адвокат Сергея Пашинского Андрей Федур, который сегодня впервые принимает участие в рассмотрении этого дела, заявил, что прокурор нарушил требования закона и не предоставил стороне защиты документы по делу. И у него было законных трех часов на ознакомление. Поэтому адвокат не видит оснований для удовлетворения ходатайствования стороны обвинения.
В зале присутствует однопартиец Пашинского и прежний секретарь СНБО Александр Турчинов.