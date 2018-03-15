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Красный Крест отправил на оккупированную территорию Донбасса больше 155 тонн стройматериалов
15.03.2018 10:25
Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную территорию Донецкой области проследовало восемь грузовиков с гумпомощью. Красный Крест передал на Донбасс гуманитарную помощь Фото: ЕРА Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 11 грузовиков МККК."Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области строительные материалы общим весом более 155 тонн", – говорится в сообщении.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками.По данным ООН, в Украине из-за конфликта на Донбассе более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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