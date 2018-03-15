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В Болгарии подписали контракт с российским предприятием на ремонт 15 истребителей МиГ-29
15.03.2018 10:40
В Болгарии считают, что российская компания "МиГ" способна эффективно отремонтировать истребители МиГ-29. Российская корпорация отремонтирует болгарские МиГ-29 Фото: EPA В Болгарии считают, что российская компания способна эффективно отремонтировать самолеты.19 декабря 2017 года украинский концерн "Укроборонпром" подал жалобу в комиссию по защите конкуренции на решение министерства обороны Болгарии заключить договор с российским предприятием на сумму $51,45 млн. Министр обороны страны Красимир Кракачанов отмечал, что у компании, входящей в состав "Укроборонпрома", нет лицензии на ремонт МиГ-29.6 марта 2018 года комиссия отклонила жалобу украинского предприятия и одобрила заключение контракта с российской корпорацией "МиГ".

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