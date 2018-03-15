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Depeche Mode отметил каверы на свои песни украинского Prime Orchestra как лучшие
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15.03.2018 10:47
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Кавер-версии украинского коллектива Prime Orchestra британская
группа Depeche Mode признала лучшими. | Композициям Depeche
Mode было посвящено отделение в первой шоу-программе Prime
Orchestra Фото: пресс-служба Prime Orchestra Об этом сообщает
пресс-служба Prime Orchestra.В рамках акции, которая длится почти
год, каждый день ее героями становятся коллективы, музыканты,
фотографы, создающие произведения, связанные с Depeche Mode.Prime
Orchestra был основан в Харькове в 2014 году. Его создали продюсеры
проекта Максим Максименко и Юрий Рыбалка.После того как продюсеры
побывали на концерте Depeche Mode, оказалось, что эта музыка
нравится почти всем участникам Prime Orchestra. В резуьтате
композициям Depeche Mode было посвящено целое отделение в первой
шоу-программе Prime Orchestra."Мы сняли видео, выложили в YouTube,
фанаты Depeche Mode заметили, начали писать отзывы, и так мы попали
в акцию Fan Takeover", – рассказал Максименко.Британская
электроник-рок-группа Depeche Mode была создана в 1980 году в
городе Базилдон.ВИДЕОВидео: PRIME
ORCHESTRA / YouTube
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