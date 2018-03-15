Кавер-версии украинского коллектива Prime Orchestra британская группа Depeche Mode признала лучшими. | Композициям Depeche Mode было посвящено отделение в первой шоу-программе Prime Orchestra Фото: пресс-служба Prime Orchestra Об этом сообщает пресс-служба Prime Orchestra.В рамках акции, которая длится почти год, каждый день ее героями становятся коллективы, музыканты, фотографы, создающие произведения, связанные с Depeche Mode.Prime Orchestra был основан в Харькове в 2014 году. Его создали продюсеры проекта Максим Максименко и Юрий Рыбалка.После того как продюсеры побывали на концерте Depeche Mode, оказалось, что эта музыка нравится почти всем участникам Prime Orchestra. В резуьтате композициям Depeche Mode было посвящено целое отделение в первой шоу-программе Prime Orchestra."Мы сняли видео, выложили в YouTube, фанаты Depeche Mode заметили, начали писать отзывы, и так мы попали в акцию Fan Takeover", – рассказал Максименко.Британская электроник-рок-группа Depeche Mode была создана в 1980 году в городе Базилдон.ВИДЕО Видео: PRIME ORCHESTRA / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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