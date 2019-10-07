В сети появился новый отрывок неодназначного выступления Тимофея Милованова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в правительстве Алексея Гончарука. Его опубликовала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. "И снова мой любимец - Тимофей Сергеевич Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительства Зеленского. В этом сюжете про самокритичное: -«мы не знаем, мы ДИЛЕТАНТЫ, но другие тоже ДИЛЕТАНТЫ». А также про -некомпетентных руководителей;

-войну;

-про идеологии и идеи;

-про то ЧТО такое УКРАИНЕЦ и в чем патриотизм и

-почему у власти обязательно упадет рейтинг. Наслаждайтесь." - Рассказала Елена Лукаш. Напомним , министр выступил на семинаре "Economy Lab" и вставил в свою речь несколько неоднозначных тезисов. Из которых следует, что он не слишком разбирается в экономике, не интересуется Украиной и ее проблемами. К примеру, Милованов заявлял: "Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… меня никогда не интересовала отдельно Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"; "…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… я - теоретик... я отдельно не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"; "…я просто не переношу любые встречи...". Это выступление вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Так, экс-нардеп Игорь Мосийчук пишет: "Это полный пиз # ец! Этот человек сейчас министр украинского правительства отвечающий за нашу промышленность и сельское хозяйство... Смотрите и делайте вывод, кому слуги Зеленского доверили будущее каждого украинца! Вот это тоже капитуляция перед сибаризмом, нарциссизмом, некомпетенцией и внешним управлением государства со стороны МВФ и других..." Политолог Владимир Корнилов также цитирует министра: "Я отдельно не понимал ничего в экономике. И наверное продолжаю не очень понимать". Все бы ничего, но этот тип - Милованов, глава суперминистерства Украины, объединившего экономику и финансы". Юрист Елена Лукаш недоумевает, как такого человека могли назначить в министерство: "…меня никогда не интересовала отдельно Украина…меня интересовал парусный спорт и сальса" "…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой…я - теоретик" "…я отдельно НЕ понимал ничего в экономике и продолжаю ничего НЕ Понимать…" "…я просто не переношу любые встречи..."

Тимофей Сергеевич Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительства Зеленского. Будет поднимать экономику и распродавать землю и госсобственность. Оскара автору его назначения! Это полный Трускавец." Телеведущая Наталья Влащенко вспоминает о прошлых назначениях в правительство людей, далеких от украинских реалий: "Посмотрела видео, где Тимофей Милованов говорит, что его никогда не интересовала Украина и он не знает экономики... Понимаю, что это нарезка, понимаю, что вероятно, потом он говорит: но когда я приехал на Майдан, я полюбил Украину и сразу начал разбираться в экономике)) А если серьезно, то вопрос вот в чем: — разве не ясно, что иностранцы ( люди , живущие и работающие за рубежом) совершенно не понимают украинской реальности? А следовательно, могут быть здесь только советниками, но не занимать должности, требующие быстрых и точных решений? Какими бы магическими и тайными знаниями они не обладали — разве десятки примеров за последние пять лет не подтверждают то, что все они руководствуются известной шуточкой: « жить надо на Западе, а деньги зарабатывать в Украине» Ведь и господа Яресько, и Деканоидзе, Супрун и Новак, а также рокер с Укрзализныци ( чье имя затерялось в моей памяти, а в гугл лезть лень) и пр ...после окончания каденции не замечены в районе Троещины, а именно в районах Парижа, Коста- Рики и Лондона — разве не ясно, что невозможно любить чужую страну, в которой не растут и не учатся твои дети и в которой ты не собираешься оставаться, как свою?!

Гастроли в чужом городе и выступление перед друзьями детства в родном - это разные концерты — разве вы еще верите в систему, где отсутствуют контроль, аудит и наказание не только для своей элиты, но и для чужой ( тем более!)? И что такая система может привести к положительным результатам? Все они говорили, что им не дали сделать реформы, следовательно они покинули Украину. Но заметьте, даже на безопасном расстоянии никто не открыл рот, чтобы обличить систему, никто не рассказал страшную правду. В надежде, что в следующем сезоне режиссер опять позовет". - Прокомментировала журналист Натаща Влащенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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