Водитель скрылся с места ДТП

"Инцидент произошел в среду во второй половине дня. В автобусе находились 46 человек, между них школьники, их родители и учителя", - сообщает Excelsior .

Пострадавшие школьники отправлены в больницу. По данным полиции, водитель автобуса потерял контроль над дорогой, и автобус перевернулся.

Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивает полиция.