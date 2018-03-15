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В Мексике перевернулся школьный автобус: 12 детей ранены
15.03.2018 10:58
В Мексике перевернулся школьный автобус: 12 детей ранены
Водитель скрылся с места ДТП
В мексиканском городе Чилькуаутла перевернулся школьный автобус, в результате чего не менее 12 детей получили ранения.
В Мексике перевернулся школьный автобус: 12 детей ранены Фото: Emmanuel Rincón/ Corresponsal

"Инцидент произошел в среду во второй половине дня. В автобусе находились 46 человек, между них школьники, их родители и учителя", - сообщает Excelsior .

Пострадавшие школьники отправлены в больницу. По данным полиции, водитель автобуса потерял контроль над дорогой, и автобус перевернулся.

Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивает полиция.

Напомним, что в  Турции пассажирский автобус врезался в грузовик , в результате чего 13 человек погибли и еще 20 пострадали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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