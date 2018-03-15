|В Мексике перевернулся школьный автобус: 12 детей ранены
|15.03.2018 10:58
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Водитель скрылся с места ДТПВ мексиканском городе Чилькуаутла перевернулся школьный автобус, в результате чего не менее 12 детей получили ранения.
Фото: Emmanuel Rincón/ Corresponsal
"Инцидент произошел в среду во второй половине дня. В автобусе находились 46 человек, между них школьники, их родители и учителя", - сообщает Excelsior .
Пострадавшие школьники отправлены в больницу. По данным полиции, водитель автобуса потерял контроль над дорогой, и автобус перевернулся.
Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивает полиция.
Напомним, что в Турции пассажирский автобус врезался в грузовик , в результате чего 13 человек погибли и еще 20 пострадали.
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