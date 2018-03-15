|Трамп назначил новым экономическим советником телеведущего Ларри Кадлоу
|15.03.2018 11:06
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Ранее предполагалось, что должность займет прежний финансовый директор Microsoft Крис ЛидделПрезидент США Дональд Трамп назначил директором Национального экономического совета известного американского телеведущего и аналитика Ларри Кадлоу.
Фото: ap.org
"По словам Кадлоу, Трамп предложил ему должность во вторник в ходе телефонного разговора, и он согласился" , - сообщает Time .
За день до этого Трамп намекнул на кандидатуру Кадлоу:
"Наши мысли не во всем сходятся, но, я считаю, что это даже хорошо" .
Ранее предполагалось, что должность займет прежний финансовый директор Microsoft Крис Лиддел.
Ларри Кадлоу известный как ведущий различных шоу на BBC и CNBC, в частности экономической программы Kudlow Report. Его статьи регулярно появляются в многочисленных американских газетах и на сайтах, например Wall Street Journal и Washington Times. Он также ведет свой блог об экономике и деньгах.
Кадлоу поддерживал кандидатуру Трампа в ходе его президентской кампании.
Напомним, что п резидент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.