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Трамп назначил новым экономическим советником телеведущего Ларри Кадлоу
15.03.2018 11:06
Трамп назначил новым экономическим советником телеведущего Ларри Кадлоу
Ранее предполагалось, что должность займет прежний финансовый директор Microsoft Крис Лиддел
Президент США Дональд Трамп назначил директором Национального экономического совета известного американского телеведущего и аналитика Ларри Кадлоу.
Трамп назначил новым экономическим советником телеведущего Ларри Кадлоу Фото: ap.org

"По словам Кадлоу, Трамп предложил ему должность во вторник в ходе телефонного разговора, и он согласился" , - сообщает Time .

За день до этого Трамп намекнул на кандидатуру Кадлоу:

"Наши мысли не во всем сходятся, но, я считаю, что это даже хорошо" .

Ранее предполагалось, что должность займет прежний финансовый директор Microsoft Крис Лиддел.

Ларри Кадлоу известный как ведущий различных шоу на BBC и CNBC, в частности экономической программы Kudlow Report. Его статьи регулярно появляются в многочисленных американских газетах и ​​на сайтах, например Wall Street Journal и Washington Times. Он также ведет свой блог об экономике и деньгах.

Кадлоу поддерживал кандидатуру Трампа в ходе его президентской кампании.

Напомним, что п резидент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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