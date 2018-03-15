Михаил Подоляк

Конфликт внутри элит явно нарастает.

Неосознанно многие из топов уже понимают, что они неэффективны, случайны, раздражительны.

И что в таком виде Система не может существовать вечно долго.

Карфаген должен умереть!

Многие из них начинают открыто бояться завтрашнего дня и просто хотят оттянуть неминуемое разоблачение.

Конфликт, между прочего, порожден и банальным осознанием того, что многие нынешние "боги" (калифы на час) совсем скоро не просто покинут власть, но вынуждены будут торговаться о собственном выживании.

И дорого платить за это выживание.

Оказалось, что для многих неофитов власть - это даже не понты и не тщеславие, но тупо воровство. Примитивное такое, крысиное, хорошо заметное, не замаскированное...

И следовательно мы, к сожалению, явно застыли в эпохе социально-политического гниения.

На мой взгляд, какой-то некровавый выход у нас все-таки имеется.

Но упирается этот выход исключительно в волю и провидческие качества... президента...

Действенным может оказаться парадоксальный и несколько неожиданный сценарий. Но только он может остановить процесс разложения власти и весь это дикий вал жратвовых инициатив Кабмина и ВР...

Так вот, сам Петр Алексеевич, точно, прекрасно понимает всю глубину непрофессионализма, порочности и жадности нынешней вертикали власти.

Он отлично знает, что она - ущербна, коррупционна и постоянно ухудшает и без того некачественный гос-сервис.

Только не надо сейчас примитивного контр-аргумента - что он сам строил эту систему. Не строил. Но и не перестроил.

Более того, он прекрасно понимает, что она совершенно не реагирует надлежащим образом на его инициативы и даже на его раздражение.

Грубо говоря, он может выпрыгивать из штанов, рассказывая, что и как нужно делать. А Система это от-саботирует. Общество же вину за сказанное, но несделанное переложит на президента.

А любой наивный чинуша натянет на себя белую мантию чемпиона...

По сути, только у президента на сегодняшний день есть действенный сценарий для перезапуска Системы.

И, как это ни странно, он - единственный, кто может все это запустить.

Потому что остальным хочется только продолжение воровского банкета.

Так вот, Пётр Алексеевич вполне может объявить досрочные парламентские выборы и... не пойти потом на президентские.

Потому что в нынешней ситуации система работает... против него.

Она разлагается, а всех собак вешает сугубо на Петра Алексеевича и сам он это прекрасно осознает.

Теневые гешефты, отраслевые и региональные "князьки", наглеющие смотрящие, привязанные к криминалу, бесконечные шахматки.

Кто из нынешней элиты захочет отказаться от этого? Ты - жрешь, а виноват всегда он.

Но только Пётр Алексеевич, если, конечно, он не захочет действительно взять на себя вину всех прочих, может обнулить и разогнать устоявшуюся порочную систему.

Его можно упрекать в том, что он медленно принимает решение. Но он их в итоге принимает.

Пытаясь при этом играть по правилам и не нарушать внешние и даже внутренние обязательства...

Сводка.нет - Новости Украины и Мира