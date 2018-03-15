17-19 марта в Украине ожидаются снегопады и метели, сообщили в Укргидрометцентре. В Украину снова придут снегопады Фото: ЕРА "17 марта в северной половине Украины сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, кое-где гололед, налипание мокрого снега. 18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, кое-где гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь)", – говорится в сообщении.19 марта сильный снег и метели ожидается на востоке страны, в Полтавской, Днепропетровской, ночью в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.В Гидрометцентре отметили, что в эти дни температура упадет до -10 -16°, а в южной части Украины до -4 -10°. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта областях метели сильный снегопады Теги: происшествия