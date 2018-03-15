Нардеп заявил, что Порошенко может отозвать звание "Герой Украины", которое он приговорил Савченко

"Я думаю, что у генерального прокурора довольно оснований для того, чтобы обвинять ту же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с ней ... Ее подозревают в соучастии, в организации и подготовке переворота" , - сказал Геращенко, пишет "Интерфакс-Украина" .

По словам народного депутата, Савченко последний год ездила военными частями, занималась агитацией и подрывной деятельностью.

По его словам, российские СМИ "вместе с российскими спецслужбами раскрутили госпожа Савченко, когда она сидела в тюрьме в России" .

Геращенко обратил внимание на то, что суды РФ на одном судебном процессе над украинскими политзаключенными не давали возможности осуществлять прямые телетрансляции, надевать футболки с трезубцем, петь украинский гимн.

"Только на процессе Савченко российский суд позволял присутствие всех медиа. Мировые, украинские, западные (СМИ - ред.) Из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", - сказал депутат.

Геращенко не исключил, что если подтвердятся подозрения относительно Савченко, то Президент Украины Петр Порошенко отзовет звание "Герой Украины", которое он ей присудил.

Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Отметим, Савченко обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.