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|Савченко подозревают в подготовке госпереворота, - Геращенко
|15.03.2018 11:14
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Нардеп заявил, что Порошенко может отозвать звание "Герой Украины", которое он приговорил СавченкоНародный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявляет, что Надежды Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота.
Фото: unian.net
"Я думаю, что у генерального прокурора довольно оснований для того, чтобы обвинять ту же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с ней ... Ее подозревают в соучастии, в организации и подготовке переворота" , - сказал Геращенко, пишет "Интерфакс-Украина" .
По словам народного депутата, Савченко последний год ездила военными частями, занималась агитацией и подрывной деятельностью.
По его словам, российские СМИ "вместе с российскими спецслужбами раскрутили госпожа Савченко, когда она сидела в тюрьме в России" .
Геращенко обратил внимание на то, что суды РФ на одном судебном процессе над украинскими политзаключенными не давали возможности осуществлять прямые телетрансляции, надевать футболки с трезубцем, петь украинский гимн.
"Только на процессе Савченко российский суд позволял присутствие всех медиа. Мировые, украинские, западные (СМИ - ред.) Из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", - сказал депутат.
Геращенко не исключил, что если подтвердятся подозрения относительно Савченко, то Президент Украины Петр Порошенко отзовет звание "Герой Украины", которое он ей присудил.
Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Отметим, Савченко обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.
Ранее г енпрокурор Юрий Луценко заявил , что в случае неявки депутата Надежды Савченко на допрос в СБУ, он будет вынужден подать в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.