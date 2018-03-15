Зал, в котором проходило прощание с умершим актером и режиссером Олегом Табаковым, не мог вместить всех желающих увидеть деятеля в последний раз. С Табаковым попрощались поклонники и коллеги Фото: kino-teatr.ru "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию с места прощания.Официальное начало церемонии было запланировано на девять утра по московскому времени, но еще раньше к зданию театра в Камергерском переулке начали идти люди с цветами. Гроб с телом Табакова установили на основной сцене МХТ. У гроба находились вдова актера Марина Зудина, сыновья Антон и Павел, один из учеников режиссера – Владимир Машков.Проститься с Табаковым пришли также актеры Михаил Боярский, Константин Хабенский, Максим Матвеев, Сергей Гармаш, актриса Кристина Бабушкина, худрук Пушкинского театра Евгений Писарев, режиссер "Табакерки" Александр Марин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, музыкант цирка Эдгард Запашный, режиссер Дмитрий Крымов, профессор ГИТИСа, народный знаток СССР Владимир Андреев, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, режиссер Константин Богомолов.Актер Евгений Миронов, подойдя к гробу вместе с Зудиной, не мог сдержать слез.Поток людей, пришедших на прощание, со временем все увеличивался. Поклонники подходили в две очереди: одна из них для граждан, с другой стороны – вход для VIP-персон.Пришедших попросили не задерживаться, поскольку зал не мог вместить всех одновременно. У некоторых такая просьба вызвала недовольство.Отпевание Табакова прошло в закрытом режиме по желанию родственников.Гражданская панихида начнется в 12.00, похороны – в 16.00 на Новодевичьем кладбище.82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные импланты.Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова сообщили 12 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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