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|В России с самолета выпало 9 тонн золота, - ФОТО
|15.03.2018 11:22
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В окрестностях аэропорта Якутска найдены 172 слиткаВ России после взлета из аэропорта Якутска чуть не упал транспортный самолет Ан-12, который перевозил девять тонн золота.
Фото: InfoResist
По предварительным данным, у Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка, после чего у самолета начал рассыпаться фюзеляж, сообщает Telegram канал "Mash" .
Фото: Telegram-канал "Mash
"Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окружающих кустах-полях",- говорится в сообщении.
Фото: Telegram-канал "Mash
По данным "Mash", в окрестностях аэропорта Якутска найдены 172 слитка, каждый из которых весит 20 кг. Всего на борту было драгоценных металлов почти на 22 млрд рублей.
Напомним, что ш вейцарськи ученые из Федерального института водных наук и технологий посчитали , что в водопроводную систему страны ежегодно утекает до 43 килограммов чистого золота.