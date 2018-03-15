В окрестностях аэропорта Якутска найдены 172 слитка

По предварительным данным, у Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка, после чего у самолета начал рассыпаться фюзеляж, сообщает Telegram канал "Mash" .

Фото: Telegram-канал "Mash

"Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окружающих кустах-полях", - говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал "Mash

По данным "Mash", в окрестностях аэропорта Якутска найдены 172 слитка, каждый из которых весит 20 кг. Всего на борту было драгоценных металлов почти на 22 млрд рублей.