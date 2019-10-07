Народный депутат от "Слуги народа", прежний генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко уже в среду может быть назначен главой Киевской Городской Государственной Администрации. Об этом заявил экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Александр Ткаченко уже в среду может быть назначен главой Киевской Городской Государственной Администрации. Он уже подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на эту должность. В среду должно состояться заседание Кабмина, который может сделать представление на президента о назначении Ткаченко на эту должность." - Заявил Сергей Лещенко.

Подольский суд Киева оставил без рассмотрения иск братьев Кличко к каналу "1 + 1". Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет судиться снова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Друзья! Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу “1 + 1″ по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали из-за грязной лжи и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей”, – говорится в сообщении.

Кличко подчеркнул, что он и его брат будут добиваться справедливости и будут судиться повторно.

“И как такое может быть в правовом государстве, когда граждане обращаются в суд, а суд странным образом уклоняется от выполнения своих функций? Тем более, после того, как судья сначала пытается взять самоотвод в деле. Но скажу одно: я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут! Всех вы не запугаете!” – добавил он.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан в июле направил письмо в Кабинет Министров с просьбой составить представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Кабмин Алексея Гончарука это предложение поддержал.

В ответ на это мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить на должность главы КГГА “своего человека”. В СМИ тем временем появилась информация о возможном назначении экс-гендиректора телеканала “1+1” Александра Ткаченко на должность председателя Киевской городской государственной администрации. Сам Ткаченко допускал , что может занять кресло главы КГГА вместо Виталия Кличко.

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