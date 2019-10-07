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|"Слуга народа" Ткаченко уже в среду может быть назначен главой Киевской Городской Государственной Администрации
|07.10.2019 16:44
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Народный депутат от "Слуги народа", прежний генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко уже в среду может быть назначен главой Киевской Городской Государственной Администрации. Об этом заявил экс-нардеп
Подольский суд Киева оставил без рассмотрения иск братьев Кличко к каналу "1 + 1". Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет судиться снова.
Об этом он
Кличко подчеркнул, что он и его брат будут добиваться справедливости и будут судиться повторно.
Глава Офиса Президента Андрей Богдан в июле направил письмо в Кабинет Министров с просьбой составить представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Кабмин Алексея Гончарука это предложение поддержал.
В ответ на это мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить на должность главы КГГА “своего человека”. В СМИ тем временем появилась информация о возможном назначении экс-гендиректора телеканала “1+1” Александра Ткаченко на должность председателя Киевской городской государственной администрации. Сам Ткаченко