Внефракционный нардеп Надежда Савченко давала указания о том, как провести теракт в Верховной Раде, заявил генпрокурор Юрий Луценко. "У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая выживших. Поэтому сегодня я как генеральный прокурор Украины внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Савченко", – заявил он.Луценко надеется, что регламентный комитет Рады рассмотрит представления ГПУ 21 марта, а 22 марта Рада проголосует на пленарном заседании.12 марта генпрокурор заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают на допрос в Службу безопасности Украины.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. При этом пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрея Парубия отметил, что глава парламента не подписывал распоряжение о заграничной командировке Савченко.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга.Вечером 14 марта Савченко вернулась в Украину, а 15 марта пришла на допрос в СБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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