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"Лично планировала теракт в Раде". Луценко заявил, что внесет представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности
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15.03.2018 11:53
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко давала указания о том, как
провести теракт в Верховной Раде, заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда
Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично
вербовала, лично давала указания о том, как провести
террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми
гранатами две ложи – правительственную и должностную,
минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая
выживших. Поэтому сегодня я как генеральный прокурор Украины
внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной
ответственности, задержании и аресте народного депутата
Савченко", – заявил он.Луценко надеется, что
регламентный комитет Рады рассмотрит представления ГПУ 21 марта, а
22 марта Рада проголосует на пленарном заседании.12 марта
генпрокурор заявил, что Савченко отбыла из страны после
того, как узнала, что ее вызывают на допрос в Службу безопасности
Украины.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за
неделю уведомила парламент о своей командировке за
границу. При этом пресс-секретарь спикера Верховной Рады
Андрея Парубия отметил, что глава парламента не подписывал
распоряжение о заграничной командировке Савченко.Народный
депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что
Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из
Страсбурга.Вечером 14 марта Савченко вернулась в Украину, а 15
марта пришла на допрос в СБУ.
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