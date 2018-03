Общее чувство от брифинга Савченко – у Януковича и у Нади одни и те же советники

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4141; coreola.articleid = 236597; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4141] = 4141; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Паралимпиада Владимир Рубан Стокгольмский арбитраж

выборы президента РФ 2018 Сергей Скрипаль

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/ukolov.html", "name": "Виктор Уколов" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Виктор Уколов

Общее чувство от брифинга Савченко – у Януковича и у Нади одни и те же советники { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/ukolov/obshchee-vpechatlenie-ot-brifinga-savchenko-u-yanukovicha-i-u-nadi-odni-i-te-zhe-sovetniki-236597.html" }, "headline": "Общее чувство от брифинга Савченко – у Януковича и у Нади одни и те же советники", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2365/97_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-15T11:52:14+02:00", "dateModified": "2018-03-15T11:57:28+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Политолог Виктор Уколов прокомментировал выступление внефракционного нардепа Надежды Савченко на брифинге под зданием Службы безопасности Украины." , "keywords": "Виктор Янукович, Надежда Савченко, Виктор Уколов" } Виктор Уколов Политолог, журналист, прежний народный депутат Украины. все материалы автора → Общее чувство от брифинга Савченко – у Януковича и у Нади одни и те же советники Сегодня 11.52 | комментариев: Общее впечатление от брифинга Савченко – у Януковича и у Нади одни и те же советники.Она повторила практически все штампы российской пропаганды относительно украинской власти и четко показала себя сторонником версии, что на Майдане мы сами себя расстреливали, или по крайней мере спровоцировали расстрелы.Но лично меня заинтересовала ее фраза о том, что у нас не 37-ой год и следовательно, мол, говорить можно все – в контексте желания уничтожить власть.Это что, неудачная попытка оправдания? Что есть у следствия? Какова роль Савченко, что она говорила и готовила, если сейчас пытается оправдаться таким образом?Посмотрим... Источник: Віктор Уколов / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что одни общее нади советники Теги: виктор уколов