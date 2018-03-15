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Ремонт Мариинского дворца в течение 2017 подорожал на 102 млн грн
15.03.2018 12:02
Ремонт Мариинского дворца в течение 2017 подорожал на 102 млн грн
Завершить реставрацию дворца планируют в 2019 году
Бюджетные расходы на реставрацию Мариинского дворца в течение 2017 выросли на 102,7 миллиона гривен.
Ремонт Мариинского дворца в течение 2017 подорожал на 102 млн грн Фото: segodnya.ua

Такая информация содержится в отчете о расходах 2017 Государственной казначейской службы, сообщает проект "Радио Свободы" # Точно .

"В частности, в начале 2017 Государственное управление делами рассчитывало оплатить реставрацию исторического дворца не более чем 200 млн. гривен. На конец прошлого года сумма реальных расходов достигла 302,7 миллиона гривен" , - говорится в сообщении.

В прошлом году ГУД объявило тендеры на закупку для Мариинского дворца комодов и трибун за миллион гривен и штор на 8 млн. гривен.

Как известно, решение реставрировать Мариинский дворец приняли в 2002 году, в течение нескольких лет десятки институтов разрабатывали документацию, планы реставрации. Реконструировать Мариинский дворец начали в 2007 году и окончания работ часто переносили, перечисляя смету и меняя планы.

В этом году на реставрацию дворца вновь заложили 200000000 гривен. Завершить работы планируют в 2019 году.

Напомним, Госуправление делами объявило  тендер на закупку штор для Мариинского дворца на 8 млн грн , а также диванов, кресел и стульев - еще на 8800000.

Управление административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров  объявило 2 тендера на закупку коврового покрытия и ковролина  на общую суму 1242000 гривен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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