Погода, Новости, загрузка...
В Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец
15.03.2018 12:10
В Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец
Доброволец потерпел тяжелого ранения в голову от пули снайпера
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер раненый в зоне боевых действий на Донбассе воин ​​из Днепра.
В Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец Фото: из свободных источников

Информацию об этом подтвердили в больнице, пишет "Радио Свобода" .

По информации боевых побратимов, 20-летний воин ​​полка "Азов" Марк Гудзовский с позывным "Упрямий" потерпел тяжелого ранения в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу близко поселка Водяного. За его жизнь врачи боролись почти трое суток.

Ранее главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook сообщил, что 12 марта в медицинское учреждение были доставлены двое бойцов, один из них ранен близко Водяного, находился в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что в  Украине с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 232 участника добровольческого движения .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить