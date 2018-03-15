Сводка Новостей
- Ситуация в зоне АТО: штаб доложил о полном перемирии
- Полиция и контрразведка Британии проверят причастность Кремля к гибели 14 человек на территории страны
- "Синдром Скрипаля": Париж отказал Лондону в поддержке
- Шоу-программа "Богатырские забавы" в Парке Киевская Русь
- Дочь Пугачевой и Галкина станцевала дома перед камерой
|В Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец
|15.03.2018 12:10
|
Доброволец потерпел тяжелого ранения в голову от пули снайпераВ Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер раненый в зоне боевых действий на Донбассе воин из Днепра.
Фото: из свободных источников
Информацию об этом подтвердили в больнице, пишет "Радио Свобода" .
По информации боевых побратимов, 20-летний воин полка "Азов" Марк Гудзовский с позывным "Упрямий" потерпел тяжелого ранения в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу близко поселка Водяного. За его жизнь врачи боролись почти трое суток.
Ранее главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook сообщил, что 12 марта в медицинское учреждение были доставлены двое бойцов, один из них ранен близко Водяного, находился в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, что в Украине с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 232 участника добровольческого движения .