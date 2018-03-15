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|В Украине "идет война спецслужб", " происходит слив страны изнутри". Савченко
|15.03.2018 12:14
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Нардеп Надежда Савченко готова взять главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на поруки.
Об этом она сказала во время сегодняшнего брифинга перед допросом в СБУ.
Она также отметила, что ситуация вокруг Рубана свидетельствует о противостоянии между спецслужбами в Украине.
"Я уважаю Владимира Рубана за его работу, которую он выполнял на фронте, по освобождению пленных, по помощи ВСУ, СБУ и всем спецслужбам", - сказала Савченко.
Она выразила сожаление, что в Украине "идет война спецслужб".
"На самом деле происходит слив страны изнутри", - сказала нардеп. Она пояснила, что для проведения "глубоких операций в тылу врага часто приходится использовать оружие врага, чтобы не быть взятым плен и не выдать себя".
"Одни подразделения, силы, структуры хотят выполнить задание для Украины и в пользу Украины, а другие подразделения и структуры им препятствуют", - сказала депутат.
По ее словам, нераскрытые преступления свидетельствуют о том, что "люди близко подошли к правде, знают, по какой границе, какими козьими тропами идет контрабанда, кто ее крышует".
"Я никогда в жизни не отрекалась и своих не сдавала, ни в российском плену, и в Украине этого делать не буду. Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - отметила депутат.
Народный депутат (внефракционная) проходит по делу Рубана - офицера-переговорщика, которого задержали с партией оружия на Донбассе.
После задержания Рубана Савченко вызвали на допрос. В каком статусе - доподлинно неизвестно. Депутата могут сделать главной подозреваемой по делу о военном перевороте, который должен был окончиться ликвидацией Порошенко.