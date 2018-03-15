Манафорту предъявлены обвинения, касающиеся отмывания денег, которые он получил работая в Украине

Об этом пишет Bloomberg .

Манафорт борется с двумя обвинениями, выдвинутыми специальным советником ФБР Робертом Мюллером в федеральных судах штатов Вашингтон и Вирджиния. Политтехнолог обратился с требованием отклонить обвинения, которые рассматривает федеральный суд Вашингтона.

Его защитники раньше убеждали, что Мюллер превысил свои полномочия, поскольку был назначен расследовать возможный сговор между Россией и предвыборной кампанией Трампа.

Сейчас адвокаты Манафорта утверждают, что прокуроры Мюллера якобы не только превысили полномочия, но и неправомерно выступили перед большим жюри (коллегия присяжных заседателей), которое обвинило Манафорта.

Манафорту предъявлены обвинения, касающиеся отмывания денег, которые он получил работая в Украине, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства.

Бывшему политтехнологу Партии регионов в целом грозит 305 лет тюрьмы .

Напомним, что Полу Манафорту предъявлено обвинение, касающихся отмывания денег , уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Эти обвинения были также выдвинуты древнем деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу , однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

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Как сообщает The Washington Post , с Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах. Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным.

Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. Он, как утверждается, посоветовал "Партии регионов" переименоваться в - "Оппозиционный блок".