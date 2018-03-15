Нардеп Надежда Савченко, которую могут обвинить в подготовке военного переворота и снять депутатскую неприкосновенность, заявила, что украинцы мечтают "уничтожить эту власть".

Об этом она сказала во время сегодняшнего брифинга перед допросом в СБУ.

"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хотя раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду?

Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это (мысль - Прим. Ред.) является преступлением?

Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый.

У нас об этом говорят все.

В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", - сказала Савченко.

Народный депутат Надежда Савченко на пресс-конференции 15 марта заявила, что нынешний глава ГПУ Юрий Луценко с трибуны Евромайдана призывал идти в наступление на Банковую, обещая предоставить оружие для этого.

"Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления", - Савченко.

Также Савченко заявила, что нынешняя украинская власть не расследует убийства на Майдане, потому как сама в них виновата. Она заметила, что у протестующих было оружие, которое применялось с ведома организаторов протеста.

Депутат заявила, что следователю Горбатюку, расследующему расстрелы на Майдане, не дают работать. Она также сказала, что лично давала ему свидетельства. Но расследование по ее словам, блокирует Луценко.

Ранее сообщалось, что Надежду Савченко собираются обвинить в подготовке теракта и покушения на высших должностных лиц государства вместе с ранее задержанным Владимиром Рубаном.

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