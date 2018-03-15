Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не сказал конкретных сроков, в которые британским дипломатам нужно покинуть страну. Лавров заявил о намерении выслать британских дипломатов из России Фото: ЕРА Лавров не указал, сколько дипломатов должны покинуть страну, а на вопрос о сроках отметил, что "скоро".4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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