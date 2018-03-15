Skyhas - авиабилеты из Украины в Европу, Азию и США по проверенным низким ценам
15.03.2018 12:32
Высокая стоимость авиабилетов порождает спрос на всевозможные
акционные предложения со скидками, на полезные "лайфхаки", на
проверенные способы сэкономить побольше денег на покупке билетов.
Но, к сожалению, часто экономия оказывается иллюзорной – под видом
скидок авиаперевозчики и туристические компании предлагают клиентам
абсолютно стандартные цены. Люди покупают билеты все за такие же
огромные деньги – и вынуждены довольствоваться лишь словесными
заверениями, что "обычно перелет стоит гораздо дороже". Фото:
pixabay.com Недавно в интернете стартовал новый проект для поиска
авиабилетов со скидкой – и она будет совершенно реальной и
финансово ощутимой. Сайт Skyhas подходит к делу иначе, нежели
большинство похожих ресурсов – в чем именно это
выражается?Skyhas – проверенные скидки на авиабилеты На первый
взгляд кажется, что портал представляет собой обыкновенный
тематический агрегатор. Вы вводите в форму поиска данные о
планируемом полете – и знакомитесь с полным перечнем доступных
дешевых билетов, рядом с которыми указана точная цена.Однако у
сайта Skyhas есть важная особенность.
Портал публикует не те предложения авиакомпаний и лоукостеров,
рядом с которыми написано слово "скидка" – а те, которые
обладают действительно привлекательной, заметно сниженной
ценой.
Все предложения проходят предварительную проверку
администрацией сайта – цены внимательно изучаются и
сравниваются. На Skyhas билет попадает лишь в том случае, если
проверка подтверждает – стоимость билета как минимум на 30%
ниже, чем средняя цена за перелет по этому маршруту. Пользователи
сайта получают твердую гарантию – и могут легко убедиться в
экономии сами, если захотят лично сравнить стоимость билетов на
Skyhas с предложениями других сайтов.
Убедиться, что Skyhas предлагает дешевые билеты, можно уже на
главной странице. Достаточно изучить самые популярные предложения.
Например, от 106 долларов начинается стоимость перелета из Киева в
Милан, от 83 долларов – из Львова в Лондон, от 100 – из
Львова в Берлин. При этом речь идет о прямых перелетах – то
есть для экономии не обязательно даже соглашаться на многочисленные
пересадки в промежуточных точках маршрута.Для покупки хороших
билетов по низкой цене не нужно устраивать настоящую охоту за
скидками и тратить на нее целые дни. Мониторингом цен займется
Skyhas – и подберет только действительно выгодные предложения
по нужному вам перелету.Рекомендую Twitter G+
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