Высокая стоимость авиабилетов порождает спрос на всевозможные акционные предложения со скидками, на полезные "лайфхаки", на проверенные способы сэкономить побольше денег на покупке билетов. Но, к сожалению, часто экономия оказывается иллюзорной – под видом скидок авиаперевозчики и туристические компании предлагают клиентам абсолютно стандартные цены. Люди покупают билеты все за такие же огромные деньги – и вынуждены довольствоваться лишь словесными заверениями, что "обычно перелет стоит гораздо дороже". Фото: pixabay.com Недавно в интернете стартовал новый проект для поиска авиабилетов со скидкой – и она будет совершенно реальной и финансово ощутимой. Сайт Skyhas подходит к делу иначе, нежели большинство похожих ресурсов – в чем именно это выражается?Skyhas – проверенные скидки на авиабилеты На первый взгляд кажется, что портал представляет собой обыкновенный тематический агрегатор. Вы вводите в форму поиска данные о планируемом полете – и знакомитесь с полным перечнем доступных дешевых билетов, рядом с которыми указана точная цена.Однако у сайта Skyhas есть важная особенность. Портал публикует не те предложения авиакомпаний и лоукостеров, рядом с которыми написано слово "скидка" – а те, которые обладают действительно привлекательной, заметно сниженной ценой.

Все предложения проходят предварительную проверку администрацией сайта – цены внимательно изучаются и сравниваются. На Skyhas билет попадает лишь в том случае, если проверка подтверждает – стоимость билета как минимум на 30% ниже, чем средняя цена за перелет по этому маршруту. Пользователи сайта получают твердую гарантию – и могут легко убедиться в экономии сами, если захотят лично сравнить стоимость билетов на Skyhas с предложениями других сайтов. Убедиться, что Skyhas предлагает дешевые билеты, можно уже на главной странице. Достаточно изучить самые популярные предложения. Например, от 106 долларов начинается стоимость перелета из Киева в Милан, от 83 долларов – из Львова в Лондон, от 100 – из Львова в Берлин. При этом речь идет о прямых перелетах – то есть для экономии не обязательно даже соглашаться на многочисленные пересадки в промежуточных точках маршрута.Для покупки хороших билетов по низкой цене не нужно устраивать настоящую охоту за скидками и тратить на нее целые дни. Мониторингом цен займется Skyhas – и подберет только действительно выгодные предложения по нужному вам перелету.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '236584'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

Обсудить эту тему в Facebook corevotes({ json : '/pub/corevotes/allvotes_1.json', vote_id : 0, article_id : 236584, url : '/html/corevotes/', block : 'center', phrase : {'errvoted':'Вы уже голосовали', 'errselect':'Выберите вариант ответа'} }); Опрос ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Skyhas – авиабилеты из Украины в Европу, Азию и США по проверенным низким ценам Инновация Полиция и контрразведка Британии проверит причастность Кремля к гибели 14 человек на территории страны Лавров заявил, что Москва вышлет из страны британских дипломатов Дочери Гузеевой и Нинидзе позировали вместе "Воины света". Астафьева обнародовала новый фотосет с элементами ню Слава из "НеАнгелов" стала блондинкой С Табаковым прощались в две очереди Dmitriy Gordon ГОРДОН function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2018, компания Androlen Baltic OÜ. Все права защищены. Разработано в PALAEMO Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Важно" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки skyhas что предложения сегодня все Теги: мир