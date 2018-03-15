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|Савченко прилетела в Украину
|15.03.2018 12:34
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На вопрос журналиста, была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в УкраинуНародный депутат Украины Надежда Савченко вернулась в Украину рейсом из Мюнхена.
Фото: strana.ua
Об этом сообщает телеканал " 112 Украина ".
"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших Украинских, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", - заявила Савченко в комментарии корреспонденту телеканала.
На вопрос журналиста, была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в Украину. Выяснилось, что в Савченко прлетила в Украину рейсом из Мюнхена. От дальнейших комментариев депутат отказался.
Ранее в среду генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос 15 марта.
Савченко планировала находиться в Страсбурге до 16 марта, но накануне ее сестра сказала, что она намерена таки появиться в СБУ на допрос 15 марта.
Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Отметим, Савченко обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.
Сегодня г енпрокурор Юрий Луценко заявил , что в случае неявки депутата Надежды Савченко на допрос в СБУ, он будет вынужден подать в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.