Курс биткоина за день опустился более чем на $1 тыс., сообщает
криптовалютная биржа CoinDesk. Биткоин опустился ниже отметки в $8
тыс. впервые с середины февраля Фото: ЕРА Накануне курс
биткоина превышал $9 тыс. Таким образом, стоимость самой популярной
криптовалюты достигла минимума с середины февраля, когда биткоин
упал ниже $6 тыс.Стоимость биткоина упала после того, как Google
анонсировал запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих
услуг, в том числе ICO (первичное публичное размещение токенов),
обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле.
Ограничения начнут действовать с июня 2018 года.Максимальная
стоимость биткоина была зафиксирована в середине декабря
прошлого года – она составила $19 783. После этого валюта
начала дешеветь.Криптовалюта – виртуальная денежная единица.
Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а
все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом
виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют,
самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum
(эфириум).
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