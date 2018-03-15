Госдеп напомнил, что четыре года назад Россия провела преступный, сфабрикованный "референдум" в Украине

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Гезер Науерт.

Госдеп напомнил, что четыре года назад Россия провела преступный, сфабрикованный "референдум" в Украине, пытаясь прикрыть им аннексию украинской территории.

"Жители Крыма были вынуждены голосовать под наблюдением тяжело вооруженных российских войск. Утверждению России о том, что украинцы сделали свободный выбор в этом фиктивном" референдуме "всегда не хватало правдоподобия", - говорится в заявлении.

"На своем предвыборном митинге в Крыму президент Путин повторил ложные претензии России на украинскую территорию, еще раз открыто продемонстрировав, что российское правительство пренебрегает международным порядком и не уважает территориальную целостность суверенных государств", - заявляет Госдепартамент США.

В документе подчеркивается, что в ходе этих четырех лет Россия применяла насилие и насилие в отношении тех, кто выступал против аннексии полуострова.

"Российские оккупационные власти применили против крымских татар, этнических украинский, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов политически мотивированные преследования и репрессии, в это же время методично подавляя неправительственные организации и независимые СМИ", - сказано в заявлении.

США выразили поддержку, тем продолжают говорить об этих злоупотреблениях и призвали Россию прекратить нарушать фундаментальные права человека на свободу выражения, мирные собрания и объединения, религию и убеждения.

"Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украины", - подчеркивают в Госдепартаменте США.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин решил посетить аннексирован Крым в годовщину незаконного референдума. Отмечалось, что во время последней перед президентскими выборами региональной поездки Путин примет участие во втором за время кампании многотысячном митинге.

Как сообщалось, Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина на территорию Крыма и подчеркнул важность единой позиции только мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова.