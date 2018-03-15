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Дочь Пугачевой и Галкина станцевала дома перед камерой
15.03.2018 12:48
Российская певица Алла Пугачева обнародовала видео своей дочери Лизы, танцующей под музыку из балета "Кармен-сюита". Лиза Галкина показала способности в хореографии Фото: maxgalkinru / Instagram Видео, снятое дома, она разместила в Instagram."Хорошее настроение", – написала певица.

Хорошее настроение * ‍ *

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla * orfey) Мар 15, 2018 в 1:38 PDT
У Аллы Пугачевой от шоумена Максима Галкина двое детей: Лиза и Гарри. Они двойняшки. 18 сентября 2017 года детям исполнилось четыре года. Детей Максиму Галкину и Алле Пугачевой родила суррогатная мать.Также у Пугачевой есть старшая дочь – 46-летняя певица Кристина Орбакайте.

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