Российская певица Алла Пугачева обнародовала видео своей дочери Лизы, танцующей под музыку из балета "Кармен-сюита". Лиза Галкина показала способности в хореографии Фото: maxgalkinru / Instagram Видео, снятое дома, она разместила в Instagram."Хорошее настроение", – написала певица. Хорошее настроение * ‍ * Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla * orfey) Мар 15, 2018 в 1:38 PDT У Аллы Пугачевой от шоумена Максима Галкина двое детей: Лиза и Гарри. Они двойняшки. 18 сентября 2017 года детям исполнилось четыре года. Детей Максиму Галкину и Алле Пугачевой родила суррогатная мать.Также у Пугачевой есть старшая дочь – 46-летняя певица Кристина Орбакайте. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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