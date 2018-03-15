Франция не захотела однозначно поддержать Лондон в его обвинениях в адрес России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и ждет доказательств для принятия окончательного решения

По данным The Times, пресс-секретарь президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что пока Париж не готов высказать свою окончательную позицию по данному делу.

"Мы не занимаемся воображаемой политикой. Как только появятся доказательства, мы примем решение", - заявил Бенжамин Гриво.

При этом он уточнил, что отравления Сергея и Юлии Скрипалей - это очень серьезное действие против стратегического партнера Франции - Великобритании, но Париж намерен дождаться подтверждения обвинений против Москвы.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, и оно известно, как "Новичок". В связи с этим, заявила Мэй, Россия должна в течение суток предоставить полную информацию о проекте "Новичок".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва не приемлет обвинений в свой адрес и языка ультиматума. Никакую информацию Лондону Россия не предоставила.

В ответ Мэй 14 марта сообщила о высылке 23 российских дипломатов, назвав их шпионами. Кроме того, был отменен официальный визит в Соединенное Королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Великобритания предоставит Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы вещества, использованного при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, для проведения оценки. Об этом заявил в четверг глава МИД страны Борис Джонсон заявил в интервью телеканалу Би-би-си.

"Я поговорил пару дней назад с главой ОЗХО, мы будем сотрудничать, мы передадим образцы, чтобы они могли изучить "Новичок" и провести собственный анализ", - сказал Джонсон.

Глава британской дипломатии рассказал о доказательствах, которые есть у Великобритании того, что именно Москва причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

"Это был прежний российский агент, который живет в этой стране , который был объектом мести и возмездия со стороны его страны", - сказал Джонсон.

"Во-вторых, это нервно-паралитическое вещество, "Новичок", разработанное в России во время холодной войны, исключительно Россия знала, как разработать его этот тип вещества", - продолжил он.

"Боюсь, что это очень сильные доказательства того, что это Россия", - сказал Джонсон. По его мнению, стилистика российского ответа на британский требование об объяснениях в связи с инцидентом также демонстрирует причастность Москвы.

"Самодовольный, саркастический ответ России показывает, что они виноваты - они одновременно отвергают это [обвинения] и гордятся этим", - заметил Джонсон.

Джонсон назвал произошедшее акцией устрашения со стороны России.

"Причина, по которой они использовали это нервно-паралитическое вещество - показать тем людям, которые могут думать в своих агентствах, на своих службах о том, чтобы стать изменниками, которые думают о том, чтобы начать разделять другой набор ценностей, что Россия отомстит", - сказал он.

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