Погода, Новости, загрузка...
Ситуация в зоне АТО: штаб доложил о полном перемирии
15.03.2018 12:58
Ситуация в зоне АТО: штаб доложил о полном перемирии
Обстрелов украинских позиций со стороны боевиков зафиксировано не было
Установлено с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере.
Ситуация в зоне АТО: штаб доложил о полном перемирии Фото: rbc.ua

Обстрелов украинских позиций со стороны боевиков зафиксировано не было, сообщает пресс-центр АТО .

Ситуация по всей линии разграничения сторон контролируется подразделениями сил АТО.

Украинские военнослужащие строго придерживаются условий полного прекращения огня.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости  перемирия с 5 марта  из-за увеличения количества нарушений режима прекращения огня в феврале.

В этот же день, 5 марта, боевики совершили 5 обстрелов, ранив одного бойца ВСУ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить