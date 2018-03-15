Ситуация в зоне АТО: штаб доложил о полном перемирии Обстрелов украинских позиций со стороны боевиков зафиксировано не было Установлено с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Фото: rbc.ua Обстрелов украинских позиций со стороны боевиков зафиксировано не было, сообщает пресс-центр АТО . Ситуация по всей линии разграничения сторон контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго придерживаются условий полного прекращения огня. Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости перемирия с 5 марта из-за увеличения количества нарушений режима прекращения огня в феврале. В этот же день, 5 марта, боевики совершили 5 обстрелов, ранив одного бойца ВСУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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