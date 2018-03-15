В Киеве состоится спектакль, созданный умышленно для исполнения в нем роли актрисой Орнеллой Мути. | Итальянские актеры сыграют спектакль на сцене Окиябрьского дворца Фото Filippo Venturi предоставлено организатором мероприятия Об этом сообщает организатор мероприятия.Главные роли в постановке исполняют звезды итальянского кино Орнелла Мутти и Микеле Плачидо.Режиссер-постановщик спектакля – Энрико Мария Ламанна.Сюжет спектакля основан на реальных событиях, которые произошли 20 марта 1428 года в средневековом городе Тоди. Тогда любая попытка женщины поднять голову и доказать свое право на любовь и свободу выбора приводила к кровавым последствиям.Героиню Мути, Франческу, обвинили в колдовстве и должны казнить. Плачидо исполнит роль инквизитора.Постановку “Суд над ведьмой” Ламанна поставил в 2017 году и готовил умышленно под свою любимую актрису, Орнеллу Мути, с которой он уже сотрудничал в ее дебютном спектакле “Еврей” в 2010 году.Спектакль “Суд над ведьмой” состоится 27 апреля в 19.00 в Октябрьском Дворце.Стоимость билетов – 550 - 3850 грнфотогалерея (1 из 6) развернуть на весь экран



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