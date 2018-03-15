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|Президент Сербии заявил о готовности страны к компромиссу по Косово
|15.03.2018 13:38
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ЕС настаивает на нормализации отношений между Белградом и Приштиной в качестве ключевой условия для вступления в блокПрезидент Сербии Вучич заявил, что его страна готова к компромиссу в споре по Косово.
Фото: European Western Balkans
Об этом он заявил на встрече с представителем Госдепа США Весом Митчеллом, сообщает " Радио Свобода ".
"Для нас самым большим препятствием на пути в Европу самом деле ситуация с Косово, и следовательно Сербия готова говорить о возможных компромиссах", - сказал Вучич.
ЕС настаивает на нормализации отношений между Белградом и Приштиной в качестве ключевой условия для вступления в блок.
"Мы можем принять только компромисс, но не унижение нашего народа" , - подчеркнул Вучич.
Отметим, ранее Вучич заявлял, что сербы вряд ли поддержат полное признание Косово как независимого государства в обмен на членство в ЕС.
Напомним, Сербия, которая является кандидатом на вступление в ЕС, по требованию Брюсселя должна наладить свои отношения с Косово . Об этом ранее заявлял европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.
Стоит отметить, что глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Сербия должна признать независимость своей бывшей провинции Косово , если хочет присоединиться к Евросоюзу.