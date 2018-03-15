ЕС настаивает на нормализации отношений между Белградом и Приштиной в качестве ключевой условия для вступления в блок

Об этом он заявил на встрече с представителем Госдепа США Весом Митчеллом, сообщает " Радио Свобода ".

"Для нас самым большим препятствием на пути в Европу самом деле ситуация с Косово, и следовательно Сербия готова говорить о возможных компромиссах", - сказал Вучич.

ЕС настаивает на нормализации отношений между Белградом и Приштиной в качестве ключевой условия для вступления в блок.

"Мы можем принять только компромисс, но не унижение нашего народа" , - подчеркнул Вучич.

Отметим, ранее Вучич заявлял, что сербы вряд ли поддержат полное признание Косово как независимого государства в обмен на членство в ЕС.

Напомним, Сербия, которая является кандидатом на вступление в ЕС, по требованию Брюсселя должна наладить свои отношения с Косово . Об этом ранее заявлял европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.