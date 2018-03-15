Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова пообещала обеспечить свободное и осознанное волеизъявление избирателей 18 марта. Памфилова гарантирует избирателям свободу выбора Фото: ЕРА Памфилова заявила, что ЦИК полностью обеспечит осознанное и свободное право выбора граждан. Также она назвала выборы президента РФ невероятно важными.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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