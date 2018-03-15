Опубликован клип на песню SlavaVictoria украинской группы "НеАнгелы". Видео разместили на канале дуэта в YouTube. Эта песня дала название всеукраинскому концертному туру коллектива. Клип, представляющий собой live-видео, был записан на концерте "НеАнгелов" в киевском ДИ "Украина"."На протяжении 12 лет мы делимся своей творческой энергией с каждым слушателем, получая в ответ большую любовь", – прокомментировала выступление солистка Вика. Ее коллега Слава призналась, что эта песня — их личная история. "Это ода благодарности нашим поклонникам, без которых бы не было ни славы, ни побед", – сказала она. | "НеАнгелы" поделились концертным видео Скриншот: mamamusic / YouTube видео Видео: mamamusic / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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