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|Савченко: Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду?
|15.03.2018 13:54
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"Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы"Народный депутат Надежда Савченко на брифинге в здании СБУ заявила, что украинцы поддержали бы вооруженный захват власти.
Надежда Савченко. print screen
"Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. в соцсетях гуляет надпись, 98% украинский помогли бы Рубленую разгружать мебель. И я верю, что это правда. Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы " , - заявила она.
Ранее г енпрокурор Юрий Луценко заявил, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады .
Народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко рассказал, что Надежды Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота.