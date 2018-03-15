За увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины проголосовали 342 нардепа. Гонтарева была главой Нацбанка с июня 2014 года Фото: Національний банк України / Facebook За проект постановления №7500 проголосовали 342 нардепа, "против" – один.В ходе заседания Гонтарева отчиталась перед парламентом. Она заявила, что считает свою миссию в НБУ полностью выполненной.По словам Гонтаревой, за время ее руководства Национальным банком удалось обеспечить макрофинансовую стабильность, очистить банковскую систему от неплатежеспособных банков и полностью трансформировать сам Нацбанк.Гонтарева была главой Нацбанка с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года она официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске.18 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко предложил для утверждения парламентом кандидатуру и.о. главы Нацбанка Якова Смолия на пост главы НБУ. Согласно Конституции, главу Нацбанка назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет."Батьківщина" и Радикальная партия выступили против назначения Смолия. В Оппозиционном блоке тоже заявляли, что не будут голосовать за него. В Блоке Петра Порошенко и "Народном фронте" поддержали кандидатуру Смолия.27 февраля послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) призвали Верховную Раду ускорить назначение нового главы Национального банка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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