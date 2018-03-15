Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат исполнит во всеукраинском туре мировые хиты. Ассия Ахат: Эта скрипка привезена умышленно для украинского шоу! Описать достоинства инструмента невозможно, приходите, чтобы услышать Фото: пресс-служба Ассии Ахат Об этом сообщает пресс-служба исполнительницы.Инструмент, на котором сыграет Ассия Ахат, входит в топ-5 самых дорогих инструментов в мире и датирована 1741 годом. Раритет выставлялся на аукционе Christie’s. В музыкальных кругах его окрестили Моной Лизой между скрипок. Инструмент будет доставлен на киевский концерт скрипачки 24 марта в сейфе под охраной."Эта скрипка привезена умышленно для украинского шоу! Описать достоинства инструмента невозможно, приходите, чтобы услышать", – сказала исполнительница.Гастроли Ассии Ахат охватывают шесть городов: она уже выступила в Запорожье, далее – Львов, Харьков, Одесса, Днепр и Киев.Скрипачка презентует программу из американского альбома All-in, в котором исполнила собственные версии мировых хитов.В программе – композиции АBBA, Queen, Майкла Джексона, Стиви Уандера.Над проектом работал 16-кратный обладатель премии "Грэмми", музыкальный продюсер Селин Дион, Тины Тернер и Мэрайи Кэри Умберто Гатика. В тур вместе с Ассией Ахат отправились десятки музыкантов и балет Freedom. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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