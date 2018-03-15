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Ассия Ахат сыграет в Киеве на самой дорогой скрипке в мире
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15.03.2018 14:08
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Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат исполнит во всеукраинском
туре мировые хиты. Ассия Ахат: Эта скрипка привезена умышленно
для украинского шоу! Описать достоинства инструмента невозможно,
приходите, чтобы услышать Фото: пресс-служба Ассии Ахат Об этом
сообщает пресс-служба исполнительницы.Инструмент, на котором
сыграет Ассия Ахат, входит в топ-5 самых дорогих инструментов в
мире и датирована 1741 годом. Раритет выставлялся на аукционе
Christie’s. В музыкальных кругах его окрестили Моной Лизой между
скрипок. Инструмент будет доставлен на киевский концерт скрипачки
24 марта в сейфе под охраной."Эта скрипка привезена умышленно для
украинского шоу! Описать достоинства инструмента невозможно,
приходите, чтобы услышать", – сказала исполнительница.Гастроли
Ассии Ахат охватывают шесть городов: она уже выступила в Запорожье,
далее – Львов, Харьков, Одесса, Днепр и Киев.Скрипачка презентует
программу из американского альбома All-in, в котором исполнила
собственные версии мировых хитов.В программе – композиции
АBBA, Queen, Майкла Джексона, Стиви Уандера.Над проектом работал
16-кратный обладатель премии "Грэмми", музыкальный продюсер Селин
Дион, Тины Тернер и Мэрайи Кэри Умберто Гатика. В тур вместе с
Ассией Ахат отправились десятки музыкантов и балет Freedom.
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