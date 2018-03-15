Депутат считает незаконным ее исключения из Комитета по нацбезопасности и обороны

"Луценко в очередной раз соврал. Меня вызвали в качестве свидетеля на допрос к следователю Мосяка. Проводил опрос другой следователь и не допрос в качестве свидетеля - это первое. Второе, власть шаг за шагом совершает преступления. Первое - это, если верить слухам от журналистов мое исключение из Комитета по нацбезопасности и обороны. Я являюсь членом Комитета по нацбезопасности и обороны. Секретаря, не головой. и не имеет юридической законной процедуры исключить члена из Комитета - это первое преступление. Второй преступление - это внесение представления без моего присутствия в регламентном комитете, в Верхо ней Раде на снятие с меня депутатской неприкосновенности " , - резюмировала Савченко.

"Хочу заметить, что в Европе, будучи все три дня, и бывая в Европе, я успела дать показания в юридических судебных инстанция Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований" , - добавила депутат.

"Обвинения в подготовке военного государственного переворота и также в покушении на власть - это хорошие обвинения. Хороши тем, что я офицер ВСУ. Как офицер ВСУ я давала клятву украинскому народу и защищать украинскую землю. Это отнюдь не украинской власти, я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошли за период действующей преступной власти Порошенко. Я обвиняю власть! ", - сказала Савченко.

Она также призвала украинский не сдаваться в борьбе с властью, если они не хотят жить в тоталитарной стране, которой, по ее словам, является Россия.

"К власти добраться всегда тяжело. Где те, кто кричали пулю в лоб пулю в лоб? Хоть один из них пострадал На Майдане не погиб ни один политик. Ни на одном Майдане не погибали политики ..." , - заявила Савченко.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что, по данным следствия, внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады.

Также народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота .