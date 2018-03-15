За проголосовали 342 депутата

За принятие соответствующего проекта постановления №7500 проголосовали 342 депутата при минимально необходимых 226, сообщает " Укринформ ".

Ранее в четверг во время отчета о своей деятельности на посту председателя Национального банка Украины в Верховной Раде Гонтарева заявила, что считает свою миссию на этой должности полностью выполненной .