Чиновница считает, что все необходимые реформы были сделаны

Об этом она сказала во время отчета в Верховной Раде, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

"С самого начала я отмечала, что пришла в Нацбанк для проведения реформ. Поэтому, когда все реформы, которые немедленно требовали украинская экономика и банковский сектор были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной и в апреле прошлого года я подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию " , - сказала Гонтарева.

Напомним, что Гонтарева завершила профессиональную деятельность в Нацбанке 11 мая 2017 и с тех пор находится в отпуске за свой счет, пока ее не освободит Рада. Возвращаться к работе на должность главы Нацбанка Гонтарева не намерен.

Отметим, в апреле Печерский районный суд города Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины возобновить следствие против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.