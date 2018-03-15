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Гонтарева убеждена, что ее миссия в Нацбанке выполнена
15.03.2018 14:26
Гонтарева убеждена, что ее задача в Нацбанке выполнена
Чиновница считает, что все необходимые реформы были сделаны
Валерия Гонтарева заявила, что считает свою миссию во главе Нацбанка Украины выполненной, ведь были введены реформы.
Гонтарева убеждена, что ее миссия в Нацбанке выполнена Валерия Гонтарева. Фото: korrespondent.net

Об этом она сказала во время отчета в Верховной Раде, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

"С самого начала я отмечала, что пришла в Нацбанк для проведения реформ. Поэтому, когда все реформы, которые немедленно требовали украинская экономика и банковский сектор были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной и в апреле прошлого года я подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию " , - сказала Гонтарева.

Напомним, что Гонтарева  завершила профессиональную деятельность в Нацбанке 11 мая 2017  и с тех пор находится в отпуске за свой счет, пока ее не освободит Рада. Возвращаться к работе на должность главы Нацбанка Гонтарева не намерен.

Отметим, в апреле Печерский районный суд города Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины возобновить следствие против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Впоследствии Совет НБУ признал недостаточной работу правления по надзору за ПриватБанком.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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