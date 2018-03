Одним из драйверов роста стал запущенный в середине 2017 года проект международных переводов и переводов внутри Украины под брендом TYME, отметили в компании. Фото: podrobnosti.ua Такой рост стал возможен за счет расширения направлений деятельности компании и значительного увеличения количества участников платежной системы, между которых такие крупнейшие игроки рынка, как финансовая компания "Пост Финанс", учредителем которой является "Новая почта", и "ПриватБанк", сообщает пресс-служба TYME.“Особое внимание в своей работе мы уделяем качеству предоставляемых услуг. Как платежная система, мы обязаны обеспечивать бесперебойную работу на высоком уровне 24/7, это очень большая ответственность. Результаты работы 2017 года показывают, что у нас это получается. Каждый день мы улучшаем и совершенствуем наши продукты и сервисы, мы очень благодарны нашим участникам и всем партнерам за доверие”, – прокомментировала новость операционный директор TYME Евгения Канина.Одним из драйверов роста стал запущенный в середине 2017 года проект международных переводов и переводов внутри Украины под брендом TYME.В настоящее время это один из основных фокусов в развитии компании.“Мы сделали довольно успешный старт проекта и чуть более, чем за полгода заняли незначительную, но уже заметную долю на рынке международных переводов. Мы постоянно наращиваем количество участников нерезидентов и расширяем количество стран, где были бы доступны переводы TYME. В наших планах также развитие переводов TYME на территории Украины. Кроме известных каналов отправки переводов, таких как банки, мы стараемся предлагать рынку нестандартные решения, которые могут быть более удобны для пользователя. Например, денежный перевод по Украине можно отправить с терминала самообслуживания TYME. Терминалы находятся по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, в самых доступных местах, в шаговой доступности от дома. Отправителю не нужно искать отделение банка для отправки и не нужно стоять в очереди, он может сделать это в любое время дня и ночи. Предлагаем всем украинцам попробовать данную услугу уже сейчас”, – сообщила Марина Немкова, руководитель направления Переводы TYME.Нацбанк анонсировал проверку платежной системы TYME в августе-декабре текущего года. В НБУ отметили, что комплексное оценивание платежной системы запланировано, так как она получила статус социально важной платежной системы Украины. Инфографика: bank.gov.ua Международные переводы TYME доступны в Украине, Германии, Великобритании, Израиле, Польше, ОАЕ, Турции, Чехии, Швеции. В портфеле МПС TYME свыше 100 стран с более чем 200 000 отделений приема-выдачи переводов, включая такие страны как США, Канада, Австралия, Кипр.На территории Украины денежные переводы TYME можно найти в более чем 6000 пунктах приема-выдачи, включающие отделения банков партнеров системы и терминалах самообслуживания TYME.Международная платежная система TYME зарегистрирована в Украине и обрабатывает свыше 50 млн трансакций в год. Под брендом TYME в Украине работает свыше 3500 терминалов самообслуживания. В декабре 2015года МПС TYME прошла плановую проверку НБУ, в 2016 году получила Генеральную валютную лицензию (№190 от 25.05.2016), что позволило системе выйти на международный рынок. Компания работает в сегменте денежных переводов и как PSP агрегатор на украинском и международном рынках.Международная платежная система TYME, свидетельство №21 от 13 октября 2014 года, №21/1 от 22 февраля 2017 года.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '236481'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

последние сводки сводки украины переводов года как что Теги: деньги